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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يتفقد "ممشى بورسعيد السياحي".. ويوجه بالإسراع في إنهاء تطويره

الغضبان يتفقد ممشى
الغضبان يتفقد " ممشى بورسعيد السياحي " ويوجه بأسراع

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، ممشى بورسعيد السياحي ، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل في تطوير ورفع كفاءة و إنشاء الممشى السياحي ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات  والأستاذة لمياء الجيار رئيس حي الشرق والشركات المنفذة لأعمال التطوير

الغضبان يتفقد " ممشى بورسعيد السياحي " ويوجه بأسراع معدلات عمل المرحلة الثانية

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وتابع محافظ بورسعيد سير العمل في تطوير و إنشاء المرحلة الثانية من الممشى السياحي ،  والذي يجرى تطويره على مرحلتين، وتم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي منه، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من (باب ١ حتي باب ٣).

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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع "طرح البحر2"

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.

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