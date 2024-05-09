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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

6 نصائح تساعد على
6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

بدأ ماراثون الامتحانات ويحتاج الطلاب لتنظيم الوقت، لذلك نقدم ست نصائح تساعدك على التركيز ليلة الامتحان وتحقيق أداء جيد، بحسب ما نشره موقع “إكسبريس”.

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6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

التخطيط المسبق: قم بوضع خطة ليلة الامتحان قبلها بوقت. قم بتحديد المواضيع التي ستدرسها والمراجعات التي ستقوم بها. هذا سيساعدك على تنظيم وقتك وتحديد الأولويات.

إنشاء بيئة ملائمة: حاول إيجاد مكان هادئ ومريح حيث يمكنك التركيز بشكل جيد، تأكد من أن الإضاءة مناسبة وأن لديك جميع المواد والمراجع التي تحتاجها.

اتبع نظامًا للدراسة: قم بتقسيم وقتك إلى فترات دراسة متقاربة مع فترات راحة قصيرة بينها. على سبيل المثال، يمكنك الدراسة لمدة 45 دقيقة ثم أخذ استراحة قصيرة لمدة 10-15 دقيقة. هذا سيساعدك على الحفاظ على التركيز وتجنب الإرهاق.

استرخاء وتنفس عميق: قبل البدء في الدراسة وقبل الامتحان، خذ بعض الوقت للاسترخاء وتهدئة أعصابك. قم بتمارين التنفس العميق لتهدئة العقل والجسم، وذلك لتحسين التركيز وتخفيف التوتر.

ممارسة التلخيص والمراجعة: قم بمراجعة المفاهيم الرئيسية والنقاط الأساسية لكل مادة. حاول تلخيص المعلومات وإعادة صياغتها بكلماتك الخاصة. هذا سيساعدك على تثبيت المعلومات في الذاكرة وتوضيح المفاهيم.

النوم الجيد: لا تُهمل أهمية النوم الجيد قبل الامتحان. حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليلة السابقة للامتحان. النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة والتركيز اليوم التالي.

تذكر أن الاستعداد الجيد يبدأ قبل ليلة الامتحان، حافظ على تنظيم ومراجعة منتظمة خلال الفترة الزمنية قبل الامتحان واستخدم ليلة الامتحان بشكل فعال للتركيز والمراجعة الأخيرة. 

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مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

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