تونس تدعو إلى وقف الـمـجازر ضد الشعب الفلسطيني

دعت تونس كل أحرار العالم إلى الوقوف صفا واحدا ضد حرب الإبادة والتهجير القسري التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، وتحث كل دول العالم على وقف هذه المجزرة فورا خاصة وأن قوات الاحتلال تقف في تحد صارخ للقانون الدولي و الإنساني ويستعد لارتكاب مذبحة كبرى تحت أنظار العالم ضد أكثر من مليون ونصف فلسطيني في مدينة رفح.



جددت الخارجية التونسية - في بيان - لدعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.