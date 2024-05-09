بـ40 مليون جنيه..افتتاح أول برج تبريد مياه في مصنع أرمنت للسكر بالأقصر

افتتح اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أول برج لتبريد المياه في مصنع أرمنت للسكر بمحافظة الأقصر بهدف الحفاظ على مياه النيل من التلوث.

وحضر الافتتاح كل من صلاح عمر مصطفى، العضو المنتدب لصناعة السكر، وياسر نوير، رئيس قطاع مكتب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، وهيمن إبراهيم أحمد، رئيس قطاعات البيئة والسلامة، والمهندس عادل عبد السميع رئيس قطاعات المشروعات، وإبراهيم دردير عبدالله العضو المنتدب للصناعات التحويلية.

يأتي ذلك إطار التعاون بين شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ووزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمحافظة على مياه نهر النيل من التلوث وتقليل الفاقد منه باتباع التقنيات الحديثة فى معالجة مياة الصرف الصناعي للمصانع وإعادة تدويرها.

وأكد “البديوي”، أنه مع التزام شركتنا بالمعايير الواردة بقانون حماية نهر النيل رقم (48) لـــ1982ــــه ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي تجتمع بصفة دورية بقطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان – لجنة الرصد البيئي والانذار المبكر ومراقبة نوعية المياة لنهر النيل.

ونوه رئيس شركة السكر، بأن الضرورة اقتضت إنشاء برج تبريد جديد بطاقة 4000م3/س بهدف خفض درجة حرارة مياة التبريد للمصنع من 43 م oالى 28مo بمعدل + 15مo وعلية فقد تم التعاقد مع شركة ILMED الايطالية لتوريد مكونات البرج وتم تحرير عقد رقم 13.6 بأرقام ضمان تعاقدية بحضور وكيل المورد "شركة تراكون" وطبقاً لبرنامج زمني وصولاً الى الاستفادة من المنح والقروض التي تمنحها وزارة البيئة مشروع التحكم فى التلوث الصناعي EPAP3 الذي يوفر الدعم الفني والمالي للمشروعات البيئية لتحقيق التوافق البيئي وصولاً الى حدود القانون، علماً بأن مشروع EPAP3 قد بدأ فى 2015 وسينتهي فى 2024 وبالتضامن مع شركاء التنمية فى هذا المجال (بنك التعمير الالماني KFW بنك الاستثمار الأوروبي الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بنك قطر الوطنى QNB ) والذي فاز بالتمويل.

وكان مبلغ القرض 2 مليون دولار (فائدة 1% سعر إقراض البنك المركزى المصري بالجنية تم تخفيضه الى 1,16 مليون دولار بتاريخ 12/6/2023 ) .

فترة السماح = 1 سنة .

مدة السداد = 5 سنوات أقساط القرض .

وأكد اللواء عصام البديوي أن تكلفة إنشاء البرج ١.٣مليون دولار بمعدل ٤٠مليون جنيه بقيمة سعر الدولار ٣١جنيهوقت بناء البرج من سنتين ونصف تقريبا.

بينما بلغت تكلفة الأعمال الميكانيكية 900 ألف دولار والأعمال الكهربائية والأجهزة 300 ألف دولار وأعمال الحقن والبلوف 100 ألف دولار .

وقد تم تشغيل برج التبريد بكامل طاقتة التصميمية وحققت أرقام الضمان التعاقدية الواردة بالعقد مع المورد الأجنبي "ILMED" وهي كالأتي :-

السعة الكلية للبرج = 4000م3/س .

درجة حرارة الدخول = 43 مO .

درجة حرارة الخروج = 28 مO .

معدل التغير في الحرارة TΔ = 15 مO .

معدل استهلاك الطاقة الكهربائية للخلية الواحدة = 144كيلو وات/ساعة

وتم عمل إختبارات التسليم بحضور القطاعات المعنية فى الفترة من 2-7/3/2024 وتم التنويه بضرورة إستكمال تأهيل الأبراج القديمة العاملة حالياً بالمصنع لإكتمال التوافق البيئي لمصنع أرمنت طبقاً لتوصيات الخبير الهندي – استشارى وزارة البيئة .

وقد طلبت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية عبر وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والرى بتصريف مياة التبريد فى ترعة السواحل بنطاق مصانع أرمنت رغم التأكيد على خلوها من أيه ملوثات صناعية أو عضوية والتي تقدر بحوالى 1,5 مليون م3 أثناء فترة السدة الشتوية الا أن وزارة الموارد المائية والري اعتذرت وأوصت بالالتزام بمعايير قوانين حماية النيل.

وكان لا بد من أن تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بأعمال التوافق البيئي وتخطيط ما يجب عملة من خطط قصيرة الأجل تتم اثناء موسم الصيانة وخطط طويلة الأجل بأنشاء مشاريع بيئية طبقاً لما تسفر عنه الدراسات المتخصصة مع المكاتب الاستشارية البيئية والشركات المتخصصة في رفع كفاءة وتأهيل المشروعات البيئية بكل مصانع الشركة خلال خطة طويله الأجل بداءت بالدراسة مع مصانع (جرجا – كوم أمبو) لخدمة شركتنا العريقة ومشروعتها البيئية .