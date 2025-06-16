سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر يحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور، قبل بدء تعاملات اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

سعر الذهب الآن

وفقًا لآخر تحديثات سعر الذهب في الأسواق المحلية بلغ سعر عيار 21 الآن نحو 4900 جنيه للبيع، و4875 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيه للبيع، و4178.5 جنيه للشراء.

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سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر بدون مصنعية الإثنين 16 يونيو 2025

سعر الذهب

في الوقت الراهن يقبل كثير من المواطنين على شراء الذهب بصفة دورية؛ لكونه استثمارا آمنا ومضمونًا، خصوصًا في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية.

وتختلف أعيرة الذهب وتنتشر كل منها بين فئات محددة، إذ يحظى سعر جرام الذهب عيار 24 بأهمية خاصة لدى تجار الذهب والمتعاملين في بورصة تداول الذهب المصرية، في حين يحظى سعر جرام الذهب عيار 21 بأهمية القاعدة العريضة من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الحياة الزوجية.

سعر الذهب الآن في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه للبيع، و5571.5 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 5133.25 جنيه للبيع، و5107.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه للبيع، و4875 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيه للبيع، و4178.5 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3266.75 جنيه للبيع، و3250 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2800 جنيه للبيع، و2785.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 2100 جنيه للبيع، و2089.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39200 جنيه للبيع، و39000 جنيه للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3433.53 دولار للبيع، و3433.03 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر بدون مصنعية الإثنين 16 يونيو 2025

سعر الذهب بالمصنعية

من المتعارف عليه أن أسعار الذهب في مصر تختلف في المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 50 و150 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

نصائح للاستثمار في الذهب

يتعين عليك متابعة الأسواق بصفة دورية، إذ يجب متابعة سعر الذهب من حين لآخر والأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على سعره محليًا وعالميًا.

التنوع في الاستثمارات، إذ أشار الخبراء إلى ضرورة تجنب الاعتماد فقط على الذهب في الاستثمار، إذ ينصح بتنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر.

استشارة الخبراء للحصول على نصائح وإرشادات قيمة خصوصًا إذا كنت جديدًا في عالم الاستثمار.