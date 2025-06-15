الذهب يحبس الأنفاس.. سعر عيار 21 الآن وهذا ما حدث للدولار

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطيه حيث ارتفعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي بعد تزايد الطلب على الملاذ الآمن بشكل كبير في الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية.

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوى تاريخي سجّله في أبريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة.

وشنّ الكيان الصهيوني في الساعات الأولى من يوم الجمعة سلسلة من الضربات على إيران، لتدعي أنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ، كما قامت باغتيال قادة عسكريين في عملية قد تكون مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 15-6-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

ارتفع سعر الجنيه الذهب من 38.760 ألف مستهل تعاملات أمس إلى 39.200 جنيه مستهل تعاملات اليوم.

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39.200 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 15 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 50.50 جنيه.

سعر البيع: 50.60 جنيه.



وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 32.60 جنيه.

سعر البيع: 33.05 جنيه.

