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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 فاق التوقعات

الذهب
الذهب
محمد غالي

يواصل المواطنون في مصر متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، لما يتمتع به المعدن الأصفر من أهمية كبيرة كأداة آمنة للادخار والاستثمار، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وتراجع في أداء بعض العملات أمام الدولار، ما يعزز من مكانة الذهب كخيار استراتيجي لحماية المدخرات.

الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات

لطالما ارتبط الذهب بفترات التقلبات الكبرى، حيث يعد ملاذا آمنا يحافظ على القوة الشرائية للأموال على المدى الطويل. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر تهم العديد من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين، نظرا لكونه ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة الأموال، وجائت كالتالي:-


عيار 24: 5600 جنيه للبيع – 5571 جنيه للشراء.
عيار 22: 5133 جنيه للبيع – 5107 جنيه للشراء.
عيار 21: 4900 جنيه للبيع – 4875 جنيه للشراء.
عيار 18: 4200 جنيه للبيع – 4179 جنيه للشراء.
الأونصة: 174180 جنيه للبيع – 173291 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب: 39200 جنيه للبيع – 39000 جنيه للشراء.
الأونصة بالدولار: 3432.89 دولار.
 

 

الذهب

أسعار الذهب أمس في مصر

عيار 24: 5531 جنيه للبيع – 5509 جنيه للشراء.
عيار 22: 5070 جنيه للبيع – 5050 جنيه للشراء.
عيار 21: 4840 جنيه للبيع – 4820 جنيه للشراء.
عيار 18: 4149 جنيه للبيع – 4131 جنيه للشراء.
عيار 14: 3227 جنيه للبيع – 3213 جنيه للشراء.
عيار 12: 2766 جنيه للبيع – 2754 جنيه للشراء.
الأونصة: 172047 جنيه للبيع – 171336 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب: 38720 جنيه للبيع – 38560 جنيه للشراء.
الأونصة بالدولار: 3433.65 دولار.

الاختلاف في الأسعار: قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر وفقا لتكاليف المصنعية.

تنوع أنواع أعيرة الذهب في مصر

يتنوع الذهب من حيث العيارات لتلبية مختلف الأذواق والاستخدامات، حيث:
عيار 24: الأنقى بنسبة 99.99% ويستخدم في السبائك الاستثمارية.
عيار 21: الأكثر شيوعا في السوق المصرية، ويستخدم في الجنيهات الذهب والمشغولات التقليدية.
عيار 18: يتميز بالمتانة واللمعان، ويستخدم في تصميم الحلي الحديثة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تخضع أسعار الذهب لعدة مؤثرات محلية وعالمية، من أبرزها:
سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
حجم الطلب المحلي خلال مواسم الأعياد والمناسبات.
التوترات الجيوسياسية والاقتصادية في العالم.

أسعار الذهب عالميا تدفع بالصعود محليا

شهدت أسعار الذهب عالميا قفزة كبيرة بعد أن كسرت الأونصة حاجز 3400 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ شهرين عند 3446 دولارا. 

ويعزى ذلك إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تفاقم المواجهات بين إيران والكيان الصهيوني، ما أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس شعبة الذهب، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية ساهم بدوره في تعزيز مكاسب الذهب محليا، متوقعا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي طالما بقيت التوترات السياسية قائمة، إلى جانب تقلبات أسواق العملات العالمية.

الذهب خيار طويل الأجل

ورغم تقلبات الأسواق، يظل الذهب واحدا من أكثر أدوات الاستثمار استقرارا، نظرا لتاريخه الطويل في الحفاظ على القيمة والثقة، مما يجعله عنصرا أساسيا في الخطط المالية للأفراد والمؤسسات، خاصة في فترات الغموض الاقتصادي.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم في مصر عيار 21

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