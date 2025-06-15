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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاعات واضحة في أسعار الذهب..الأرصاد تكشف تطورات طقس الأسبوع| التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



عيار 21 يلامس الـ 5 آلاف.. ارتفاعات واضحة في أسعار الذهب
الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.



هل بدأ انكسار الموجة الحارة؟.. الأرصاد تكشف تطورات طقس الأسبوع
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء مازالت شديدة الحرارة، لكنها أقل حرارة من الأيام الماضية ، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تسجل مابين ال36 وال37 عظمي فى القاهرة الكبري.



استمرار موجة الطقس الحار.. تعرف على حالة الجو ودرجات الحرارة
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 يونيو  2025.



تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد.



جيش الاحتلال يستهدف مركزا تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان
عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام إيراني أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مركزا تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.الرئيس السيسي يستقبل مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية
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عرضت فضائية “الحدث” مقطع فيديو يوضح تفقد نتنياهو آثار الدمار بموقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام جنوب تل أبيب.مجلس الوزراء: القطاع الخاص أثبت قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص: "إن اجتماعنا اليوم يجسد اقتناعا راسخا أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو محرك رئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي فى مصر، فقد أثبت القطاع الخاص قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل، ويمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح العمود الفقري لاقتصادنا الوطني".



المشاط: مصر ضمن 7 دول يستفيدون من دعم "CIF" للصناعات الخضراء
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اختيار مصر ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم للاستفادة من برنامج "الصناعات الخضراء" التابع لصندوق الاستثمار المناخي (CIF).



 

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