المشاط: مصر ضمن 7 دول يستفيدون من دعم "CIF" للصناعات الخضراء

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اختيار مصر ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم للاستفادة من برنامج "الصناعات الخضراء" التابع لصندوق الاستثمار المناخي (CIF).

وأوضحت المشاط، كلمتها خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، أن البرنامج يهدف إلى دعم جهود خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة، من خلال توفير تمويلات ميسرة ودعم فني بإجمالي مليار دولار موزعة على الدول السبع المختارة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تُمثل دفعة قوية لمساعي مصر نحو التحول الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.