رانيا المشاط: الدولة تمضي نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويعزز التنافسية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها للتحول إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص، ويستند إلى مبادئ التنافسية والاستدامة والشراكة.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز دور الشراكات الدولية في تعبئة التمويل التنموي، لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وفقًا لأولويات الدولة المصرية.جاء ذلك في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي شركاء التنمية، والاتحاد الأوروبي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات شركات القطاع الخاص.