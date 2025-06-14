يواصل المواطنون في مصر متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، لما يتمتع به المعدن الأصفر من أهمية كبيرة كأداة آمنة للادخار والاستثمار، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وتراجع في أداء بعض العملات أمام الدولار، ما يعزز من مكانة الذهب كخيار استراتيجي لحماية المدخرات.

الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات

لطالما ارتبط الذهب بفترات التقلبات الكبرى، حيث يُعد ملاذا آمنا يحافظ على القوة الشرائية للأموال على المدى الطويل. ومع تصاعد معدلات التضخم واهتزاز الثقة في أدوات الاستثمار التقليدية، يتجه الكثيرون إلى اقتناء الذهب لتأمين ثرواتهم، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تُعد أسعار الذهب اليوم في مصر من المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع، خصوصا لدى المقبلين على الزواج والمستثمرين، نظرا لكون الذهب وسيلة لحفظ قيمة الأموال.

الأسعار الحالية في محلات الصاغة (دون مصنعية):

• عيار 24: 5531 جنيه للبيع – 5509 جنيه للشراء

• عيار 22: 5070 جنيه للبيع – 5050 جنيه للشراء

• عيار 21: 4840 جنيه للبيع – 4820 جنيه للشراء

• عيار 18: 4149 جنيه للبيع – 4131 جنيه للشراء

• عيار 14: 3227 جنيه للبيع – 3213 جنيه للشراء

• عيار 12: 2766 جنيه للبيع – 2754 جنيه للشراء

• الأونصة: 172047 جنيه للبيع – 171336 جنيه للشراء

• الجنيه الذهب: 38720 جنيه للبيع – 38560 جنيه للشراء

• الأونصة بالدولار: 3433.65 دولار

الذهب قض

الجنيه الذهب يحتفظ بشعبيته في السوق

يحظى الجنيه الذهب بإقبال متزايد في السوق المحلية، بفضل سهولة تداوله وانخفاض مصنعيته مقارنة بالمشغولات الأخرى، ما يجعله من الخيارات المفضلة للادخار والاستثمار بين شرائح واسعة من المواطنين.

تنوع عيارات الذهب واستخداماتها

يتنوع الذهب من حيث العيارات لتلبية مختلف الأغراض، حيث:

• عيار 24 هو الأنقى بنسبة 99.99% ويُستخدم في السبائك الاستثمارية.

• عيار 21 هو الأكثر شيوعًا في مصر، ويُستخدم في الجنيهات والمشغولات التقليدية.

• عيار 18 يتميز بالمتانة ويُستخدم في الحلي الحديثة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها:

• سعر الأوقية في البورصات العالمية.

• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

• الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.

• مستويات الطلب المحلي خاصة في المواسم مثل الأعياد وحفلات الزفاف.

الذهب خيار طويل الأجل

رغم تقلبات الأسواق، يظل الذهب أحد أكثر أدوات الاستثمار استقرارًا، بفضل تاريخه الممتد في الحفاظ على القيمة والثقة، ما يدفع الأفراد والمؤسسات على حد سواء إلى اعتباره جزءًا أساسيًا من استراتيجياتهم المالية، لا سيما في فترات عدم اليقين الاقتصادي.