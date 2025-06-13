أخبار التوك شو | أسعار الذهب بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران .. الأرصاد تكشف موعد انكسار الطقس الحار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها ..

أسعار الدولار والعملات الأجنبية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

عيار 18 يتخطى الـ 4000.. أسعار الذهب بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

الجمعة ذروة الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الطقس الحار

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

مأذون شرعي: زواج ذوي الهمم جائز بشروط قانونية وشرعية محددة

أكد الشيخ ناجي عوض الله، المأذون الشرعي، أن زواج ذوي الهمم جائز من الناحية الشرعية، شريطة استيفاء شروط وضوابط قانونية واضحة.

عالم بالأوقاف: حب الوطن من الإيمان.. فيديو

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن حب الوطن من الإيمان، موضحا أن الحفاظ على الوطن وعلى مرافق الوطن جزء من الإيمان.

مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: إيران هشّة أمنيا.. وما تروّجه إعلاميا لا يعكس الواقع

اعتبر الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى منع أي تقارب أمريكي إيراني.

ترامب: الهجوم الإسرائيلي على إيران ممتاز

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن الهجوم الإسرائيلي على إيران ممتاز، وأن إيران تعرضت لضربة قوية جدا والمزيد من الهجمات قادم.

الخارجية: مصر ضد انتهاك القانون الدولي .. والهجوم الإسرائيلي على إيران غير مبرر

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن موقف مصر واضح بشأن الهجمات الإسرائيلية على إيران، وأن الخارجية أصدرت بيان اليوم تدين ما حدث.

وزير الخارجية: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن الاحتلال يجب عليه التوقف عن استخدام سياسة القوة والهجوم والعدوان، لما سيكون له آثار سلبية على المنطقة، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع