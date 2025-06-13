وزير الخارجية: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن الاحتلال يجب عليه التوقف عن استخدام سياسة القوة والهجوم والعدوان، لما سيكون له آثار سلبية على المنطقة، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع.

وشدد عبد العاطي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني، على أننا نعمل بشتى الطرق على منع التصعيد وعدم إنزلاق المنطقة إلى الفوضى العارمة، متابعا: القضية الفلسطينية لب الصراع في المنطقة ويجب أن نعطي الحق للشعب الفلسطيني.

وأكمل: حق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة وإقامة دولته المستقلة حقه ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون تحقيق ذلك.