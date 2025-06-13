عالم بالأوقاف: حب الوطن من الإيمان.. فيديو

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن حب الوطن من الإيمان، موضحا أن الحفاظ على الوطن وعلى مرافق الوطن جزء من الإيمان.

وأضاف خلال لقائه مع نهاد سمير وعبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد،: الإيمان يحثنا على التعامل تعاملا حسنا مع مرافق الدولة ونحافظ عليها، والتخريب والتعدي على مرافق الدولة صورة سيئة، وهذا الفعل لا يليق بشخص عامل.

وتابع: يجب تربية الأطفال والأبناء على حب الوطن، ووسائل الإعلام يجب أن يكون لها دور إيجابي وتعمل على غرس الفضائل وحب الوطن والحفاظ على موارد الدولة والمال العام.