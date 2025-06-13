خطبة الجمعة اليوم.. مساجد مصر تصدح بموضوع عن أهمية الأوطان

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم والتي ستكون تحت عنوان: "الأوطان ليست حفنة من تراب"، محددة الهدف من موضوع الخطبة وهو تسليط الضوء على قيمة الوطن وأهمية العقل في حماية مقدراته، إلى جانب التحذير من الفكر المتطرف الذي يُعد من أخطر ما يفسد العقول ويهدد استقرار الدول.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وأكدت وزارة الأوقاف، أن خطبة الجمعة اليوم ستوضح أن حب الوطن لا ينفصل عن الدين، بل هو مظهر من مظاهر الإيمان الحقيقي، وأن صون الوطن، والحفاظ على هويته ومؤسساته وممتلكاته واقتصاده، يُعد من أسمى صور البر والانتماء.

كما أشارت الأوقاف إلى أن الخطبة ستُبيّن أن مفهوم الوطن يتجاوز كونه مجرد مساحة جغرافية أو ترابًا، ليصبح كيانًا متكاملاً، له حقوق ينبغي رعايتها، وواجبات يجب أداؤها، داعية إلى التكاتف لمواجهة كل من يسعى لهدمه أو تهديد أمنه واستقراره.

افتتاحات المساجد

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٨) مساجد اليوم الجمعة، الموافق ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (٣) مساجد، وصيانة وتطوير (٤) مساجد.

وأعلنت وزارة الاوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن، إلى (١٣٩٠) مسجدًا، من بينها (٩٤٥) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و (٤٤٥) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ بلغ (١٣٤٧١) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ١٠ ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد بوادي بقرية محلة مرحوم – مركز طنطا.

تم صيانة وتطوير مسجد المناصرة بقرية بلكيم – مركز السنطة.

وفي محافظة الإسكندرية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية العلا الشرقية بالنهضة – حي العامرية أول.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد آل التليب بقرية القارة بالكرنك – مركز أبو تشت.

وفي محافظة الجيزة:

تم إنشاء وبناء مسجد المحمود بمنطقة عبده رشوان – مركز ومدينة كرداسة.

تم صيانة وتطوير مسجد عبد الرحمن بن عوف بشارع المحطة – الجيزة.

وفي محافظة الدقهلية:

تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية الكفر الجديد – مركز ميت سلسيل.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم صيانة وتطوير مسجد نور الهدى بعزبة سليم – مركز مطوبس.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.