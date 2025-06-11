107 قوافل دعوية من الأوقاف تطوف محافظة قنا

أطلقت وزارة الأوقاف، 107 قوافل دعوية، اليوم الأربعاء، بجميع مراكز وإدارات أوقاف محافظة قنا، تحت عنوان: "الذِّكر والشُّكر"، وذلك في إطار توجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وبإشراف الشيخ محمد زكي يونس، مدير مديرية الأوقاف في قنا.

وتأتي هذه القوافل في إطار جهود الوزارة المستمرة لنشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس الأفراد، سعيًا منها إلى بناء مجتمع متماسك وواعٍ دينيًا، يقوم على الرحمة والاعتدال والتوازن.

وتهدف القوافل الدعوية إلى التأكيد على أهمية الذكر والشكر في حياة المسلم، وتسليط الضوء على أثر الذكر في تهذيب النفس وطمأنينة القلب، فضلًا عن إبراز قيمة الشكر كوسيلة لحفظ النعم واستدامتها، والتأكيد على الارتباط الدائم بالله- عز وجل- في كل الأحوال، سواء في أوقات الرخاء أو الشدة.

شارك في هذه القوافل نخبة من أئمة ودعاة الوزارة المتخصصين، حيث انتشروا في المساجد الكبرى والمراكز الدعوية بمختلف أنحاء محافظة قنا، لإلقاء خطب الجمعة والدروس الدينية التي تناولت المفهوم الصحيح للذكر، وأهمية الشكر في حياة المسلم، بما يرسخ القيم الإسلامية السمحة في المجتمع.

وشهدت القوافل إقبالًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من رواد المساجد، الذين عبّروا عن ترحيبهم بهذه المبادرة الدعوية، مؤكدين أثرها الإيجابي في تعزيز الوعي الديني وترسيخ الأخلاق الإسلامية في نفوس الناس، مطالبين بمواصلة تنظيم مثل هذه القوافل بانتظام.

وأكدت وزارة الأوقاف من جهتها التزامها بمواصلة دعم وتنظيم المزيد من القوافل الدعوية بجميع محافظات الجمهورية، لتحقيق رسالتها التوعوية والتنويرية، وخدمةً للمجتمع والوطن.