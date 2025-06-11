في اجتماع مع قيادات الهيئة.. وزير الأوقاف يتابع حصر الأعيان الوقفية وتوثيقها

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات حصر وتوثيق الأعيان الوقفية، بحضور الهيئة الاستشارية القانونية المختصة، وقيادات الوزارة، وعدد من المتخصصين من هيئة الأوقاف المصرية.

وتضمن الاجتماع استعراض آخر مستجدات أعمال التوثيق، ورفع شهادات قيد الأعيان الوقفية على خريطة الأساس، بالتنسيق مع هيئة المساحة العامة والشهر العقاري، إلى جانب متابعة الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الالتزام بأقصى درجات الدقة في تنفيذ عمليات الحصر والتوثيق، إلى جانب استمرار التعاون المباشر والفعّال مع هيئة المساحة العامة، وغيرها من الجهات المعنية، من أجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في توثيق جميع الأعيان الوقفية على مستوى الجمهورية بدقة وسرعة، مشددًا على أن الوزارة، بصفتها ناظر الوقف، تتحمل هذه المسؤولية بكل إخلاص، ولن تدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على الوقف وتعظيم الاستفادة منه.

وفي سياق آخر، كانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق عن تنظيم مسابقة لإيفاد القراء من أصحاب الأصوات المتميزة إلى الخارج خلال شهر رمضان المبارك لعام (1447 هـ / 2026)، من بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين المثبتين على درجة وظيفية، بالإضافة إلى القراء المقيدين بنقابة القراء والمعتمدين بالإذاعة والتليفزيون.

وأوضحت الوزارة أن هذه المسابقة تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته تجربة إيفاد القراء في رمضان الماضي (1446 هـ / 2025)، مشيرة إلى أن التقديم يخضع لعدة شروط، من بينها أن يكون المتقدم معينًا على درجة مالية بإحدى الجهات المعتمدة، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية في القرآن الكريم أداءً وحفظًا وصوتًا، بالإضافة إلى المقابلة النهائية.

كما اشترطت الوزارة أن يكون قد مر ثلاث سنوات على الأقل منذ آخر إيفاد رسمي للخارج، باستثناء أصحاب الدعوات الخاصة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وألا يكون المتقدم قد ارتكب أي مخالفة أُدين بها خلال العامين الماضيين، وذلك للعاملين في الجهات الحكومية.