الأوقاف تبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحي.. الخميس القادم

بدأت وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء الموافق 10 من يونيو 2025م المرحلة الثانية من مشروع صكوك الأضاحي (التشفية والتعبئة والتجميد)، وذلك تمهيدًا لنقلها بالسيارات المبردة المجهزة؛ استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأَوْلى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين.

جدير بالذكر أنه يوم الخميس القادم 12 يونيو 2025م ستنطلق قوافل توزيع لحوم الأضاحي، حيث سيتم توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف التي يجري تجهيزها.

وأكدت وزارة الأوقاف أن عمليات التشفية والتعبئة والتجميد تتم في المجازر المصرية المعتمدة تحت إشراف بيطري متخصص، وأنه لا يوجد ضمن مشروع صكوك الأضاحي أية لحوم مستوردة مذبوحة أو مبردة في الخارج.

وشددت الوزارة على أن مشروع صكوك الأضاحي يراعي الضوابط الشرعية للذبح والتوزيع بأقل تكلفة، نظراً لمساهمة العديد من المؤسسات الوطنية في تنفيذها، مما يساهم في توفير أعلى استفادة للمستحقين، حيث يتحول ثمن الصك كاملًا إلى لحوم، دون أي فاقد أو أية مصاريف إدارية أو إعلانية.