6045 أضحية بمجازر البحر الأحمر خلال عيد الأضحى

شهدت مجازر محافظة البحر الأحمر إقبالًا شديداً من المضحين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم ذبح 6045 رأسًا من الأضاحي بمختلف مدن المحافظة، في إنجاز يعكس الجهود المكثفة المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين.

صرحت الدكتورة رشا صلاح، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن هذا العدد الكبير من الذبائح يؤكد على الاستعدادات المسبقة والتنظيم الدقيق الذي قامت به المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية. وأضافت الدكتورة صلاح أن المجازر فتحت أبوابها من الساعة السادسة صباحًا وحتى غروب الشمس طوال أيام العيد المبارك، لضمان استيعاب جميع الأضاحي وتسهيل عملية الذبح على المواطنين.

أكدت مدير المديرية على توفير ثلاث ورديات عمل يوميًا، بالإضافة إلى تخصيص طبيبين للإشراف على كل أضحية، مع إجراء كشف ظاهري دقيق قبل وبعد الذبح، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رشا صلاح إلى أنه تم ذبح لحوم الصكوك والجمعيات الأهلية، مثل بنك الطعام وجمعية رسالة، مساهمةً في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وإدخال الفرحة عليهم خلال أيام العيد المبارك.

الجدير بالذكر أن جميع المجازر الحكومية تم فتحها بالمجان بمختلف مدن المحافظة طوال أيام العيد المبارك، وذلك تحت الإشراف المباشر لأطباء مديرية الطب البيطري لضمان تطبيق كافة الاشتراطات الصحية. وقد تم تخصيص خمس مجازر تابعة لوزارة الزراعة وثلاث مجازر خاصة للتعامل مع جموع المضحين.

تؤكد مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة في جميع الأوقات والمناسبات.