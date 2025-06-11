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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رابط مباشر.. الأوقاف تفتح التقديم لمسابقة إيفاد القراء للخارج لرمضان 2026

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
إيمان طلعت

أعلنت وزارة الاوقاف عن إجراء مسابقة إيفاد القراء ذوي الأصوات الحسنة للخارج خلال شهر رمضان المبارك لعام (١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م)، من بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين من المُسكَّنين على درجة وظيفية، والقراء المقيدين بنقابة القراء، والقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون. 

مسابقة إيفاد القراء للخارج خلال شهر رمضان المبارك

وذلك بعد النجاح المبهر لإيفاد القراء خلال شهر رمضان الماضي ١٤٤٦هـ/ ٢٠٢٥م. 

وذلك بالشروط الآتية:
١- أن يكون المتقدم مُسَكَّنًا على درجة مالية بالوزارة، أو الأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو من المقيدين بنقابة القراء المصرية، أو من المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون المصري.

٢- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم حفظًا، وأداءً، وإجادة صوت، وكذا المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن.

٣- أن يكون قد مضى على عودته من أي إيفاد للخارج على نفقة الوزارة ثلاثة أعوام على الأقل، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة.

٤- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة وتمت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالوزارة أو أي جهة حكومية.

٥- ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية - الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج، ما لم يُلغ القرار أو تُسحب التوصية.

٦- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مُخلَّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. 

٧- ألا يقل سن المتقدم عن (٢٦) عامًا وألا يزيد على (٥٥) عامًا اعتبارًا من تاريخ التقدّم للمسابقة، ويستثنى من ذلك القراء أصحاب الدعوات الخاصة، مع مراعاة باقي الشروط.

تقدم الطلبات على موقع الوزارة على الإنترنت (أوقاف أون لاين) على الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM2Yjh9yGrJ1lBpwVBhgML2R8Dt1AO-PUJZhhzLDgKISJGWQ/viewform?usp=dialog 

وذلك لمدة (١٥) يومًا اعتبارًا من تاريخ النشر، على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة، وسيتم نشر أسماء المتسابقين المستحقين دخول اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة، ويجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية، علمًا بأن اختبارات التصفية النهائية ستجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.

مسابقة إيفاد القراء للخارج خلال شهر رمضان الأوقاف مسابقة إيفاد القراء

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