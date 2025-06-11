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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية: تواجد يومي لوعاظ وواعظات الأزهر في المطارات والموانئ لتوعية الحجاج

جهود توعويَّة شاملة لمجمع البحوث الإسلاميَّة
جهود توعويَّة شاملة لمجمع البحوث الإسلاميَّة
إيمان طلعت

في تجسيدٍ عمليٍّ لرسالته العالميَّة، نجح مجمع البحوث الإسلاميَّة بـ الأزهر الشريف في أن يكون ظِلًّا روحيًّا لحُجَّاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1446هـ، من خلال حُزمة جهود ميدانيَّة غير مسبوقة، قادها عشرات الوعَّاظ والواعظات، ليرافقوا ضيوف الرحمن خطوةً بخطوة منذ لحظة السفر، وانتهاءً بمحطَّات أداء المناسك.

وقد برز دَور المجمع في هذا المشهد الذي يتجلَّى فيه الحضور العِلمي والدعوي والإنساني، خلال موسم الحج لهذا العام، كأحد أعمدة الدعم الروحي والديني لحُجَّاج بيت الله الحرام، عبر جهودٍ مكثَّفة ومتنوِّعة، في ترجمة عمليَّة لرسالة الأزهر التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، لتكون سندًا لكل حاج في رحلته إلى الله، ودِعامةً تُرسي معاني الوسطيَّة والتيسير والرحمة في أشرف شعيرة دِينيَّة.

تفقُّد ميداني واهتمام مباشر

ومتابعةً لجهود وعَّاظ الأزهر الشريف وواعظاته، أجرى فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، جولةً ميدانيَّةً في مطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة التفاعل المباشر مع الحُجَّاج المسافرين إلى الأراضي المقدَّسة.

وخلال جولته، أشاد الجندي بالدور الحيوي للوعَّاظ والواعظات في تقديم الفتوى المبنيَّة على فهمٍ صحيح وميسر، مؤكدًا أهميَّة التواصل الإنساني والدعوي الذي يُشعر الحاج بأنَّ الأزهر بجواره خطوةً بخطوة.

كما حرص على تقديم شرح مبسَّط ومباشر لمناسك الحج، وسط حضور كثيف من الحُجَّاج القادمين من بعثات وزارية مختلفة، إلى جانب لقاء خاص مع عدد من أُسَر الشهداء، في لفتة إنسانيَّة تؤكِّد عمق التقدير لتضحياتهم.

دعم علمي وروحي على مدار الساعة

واصل وعَّاظ الأزهر الشريف وواعظاته حضورهم الميداني الفعَّال من خلال تنظيم ندوات علمية يوميَّة في المطارات والمواني، مرورًا بفنادق إقامة الحُجَّاج بمكة المكرمة، ومخيَّمات الحجيج بعرفات، تناولت شرح مناسك الحج بأسلوب يجمع بين التأصيل الفقهي والتيسير الشرعي.

وقد حظيت اللقاءات بحضور وتفاعل من ضيوف الرحمن، الذين تلقوا إجابات دقيقة ومبسَّطة عن استفساراتهم، مع التركيز على أكثر المسائل الفقهية تداولًا في هذه المرحلة.

ولم يقتصر وجود وعَّاظ الأزهر الشريف وواعظاته على نقل الأحكام، بل تعدَّاها إلى التوجيه السلوكي، وغَرْس معاني السكينة والتزكية والطمأنينة، بما يُسهم في تعظيم الفائدة الروحيَّة لهذه الرحلة المباركة.

تمكين المرأة في العمل الميداني

وفي بُعد نوعي مهم، شَهِدَ موسم الحج مشاركة فاعلة لواعظات الأزهر الشريف، في خطوة تعكس رؤية الأزهر الشريف في تمكين المرأة، بعد تأهيل واعظاته بدورات متخصِّصة في فقه المناسك وآداب الحوار والتواصل، ليكُنَّ على قدْر المسئوليَّة في التفاعل، وتقديم التوعية برقيٍّ ومِهْنيَّة.

بدوره، أوضح الدكتور محمد الجندي أنَّ مشاركة وعَّاظ الأزهر الشريف وواعظاته تأتي في إطار التكامل المؤسَّسي لخدمة الحُجَّاج، مؤكدًا أنَّ هذه الجهود تمثِّل امتدادًا طبيعيًّا لدَور الأزهر في خدمة المجتمع داخل مصر وخارجها، وأنَّ الأزهر سيظل حاضرًا في كل ميدان تتطلَّبه رسالة الخير، بتفاعل مباشر مع قضايا الناس وهمومهم.

وأشار فضيلته إلى أنَّ الحضور الميداني في موسم الحج يعكس الثقة في الخطاب الأزهري الوسطي، الذي يجمع بين العِلم والرحمة، والفهم العميق للواقع، مبينًا أن الوعَّاظ والواعظات لا يكتفون بالنقل الفقهي فقط، بل يُسهمون في بناء تجرِبة إيمانيَّة متكاملة للحاج.

جهود إعلاميَّة لتعزيز الوعي العام

وفي إطار تكامل الجهود الدعويَّة، أدَّى المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلاميَّة دورًا مهمًّا في توسيع نطاق التوعية؛ من خلال إنتاج محتوى متنوِّعٍ وشاملٍ، تمثَّل في إنتاج نحو (٧٠) حلقة مصوَّرة مِنَ البرامج والمرئيَّات التي نُشِرت عبر منصَّات المجمع المختلفة باللُّغتين العربيَّة والإنجليزيَّة؛ أبرزها: برامج بعناوين: (فتاوى الحج، وفاستبقوا الخيرات، وأعمال تعدل ثواب الحج والعمرة)، وحلقات بلغة الإشارة، إلى جانب العديد مِنَ المنشورات التوعويَّة.

وقد أسهمت هذه المواد في إيصال الرسائل التوعويَّة للحُجَّاج وغيرهم عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، بما يعزِّز الوعي الدِّيني العام، ويمدُّ الحُجَّاج بأدوات معرفيَّة تضمن أداء المناسك على الوجه الأمثل.

وقد أثبت مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف من خلال هذه الجهود المتكاملة أنَّ رسالته تشمل الحضور في تفاصيل حياة الناس، وتقديم العون الروحي والفكري في أهمِّ محطاتهم الإيمانيَّة، كما نجح المجمع في ترجمة رسالة الأزهر العالميَّة على أرض الواقع، بوصفه منارةً للوعي الدِّيني الرشيد، ونموذجًا للمؤسَّسة الدينيَّة التي لا تنفصل عن الناس؛ بل تواكبهم وترافقهم وتخاطب قلوبهم وعقولهم، بما يُعزِّز من قِيَم الرحمة والسكينة والاعتدال، ويؤكِّد أنَّ التوعية الدينيَّة ليس وظيفة؛ وإنما هي واجب شرعي، ومسئوليَّة إنسانيَّة تعكس جوهر رسالة الإسلام السَّمحة.

تفقُّد ميداني واهتمام مباشر دعم علمي وروحي على مدار الساعة تمكين المرأة في العمل الميداني

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