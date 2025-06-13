«مكانة الوطن وخطر الفكر المتطرف».. موضوع خطبة الجمعة اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة المقبلة ستكون تحت عنوان: "الأوطان ليست حفنة من تراب"، مشيرة إلى أن الخطبة تهدف إلى تسليط الضوء على قيمة الوطن وأهمية العقل في حماية مقدراته، إلى جانب التحذير من الفكر المتطرف الذي يُعد من أخطر ما يفسد العقول ويهدد استقرار الدول.

وأكدت الوزارة أن الخطبة ستوضح أن حب الوطن لا ينفصل عن الدين، بل هو مظهر من مظاهر الإيمان الحقيقي، وأن صون الوطن، والحفاظ على هويته ومؤسساته وممتلكاته واقتصاده، يُعد من أسمى صور البر والانتماء.

كما أشارت الأوقاف إلى أن الخطبة ستُبيّن أن مفهوم الوطن يتجاوز كونه مجرد مساحة جغرافية أو ترابًا، ليصبح كيانًا متكاملاً، له حقوق ينبغي رعايتها، وواجبات يجب أداؤها، داعية إلى التكاتف لمواجهة كل من يسعى لهدمه أو تهديد أمنه واستقراره.