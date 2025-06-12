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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد قرار وزير الأوقاف بندبه.. يسري عزام إمامًا لمسجد النصر بأسوان

الشيخ يسري عزام
الشيخ يسري عزام
عبد الرحمن محمد

أُعلنت وزارة الأوقاف رسميا عن تولي الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص سابقًا، مهام عمله الجديد إمامًا لمسجد النصر بمحافظة أسوان، وذلك بعد صدور قرار من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بندبه إلى مديرية أوقاف أسوان.

وفي أول تعليق له، قال عزام: "كل الاحترام لقرارات وزير الأوقاف، وأنا خادم لبيوت الله"، مؤكدًا التزامه الكامل بالعمل تحت مظلة الوزارة في أي موقع يتم تكليفه به، وأنه يعتبر الانتقال إلى مسجد النصر بأسوان مسؤولية جديدة في خدمة الدعوة.

ويأتي القرار في إطار حركة تنقلات شملت عددًا من الأئمة، وذلك بعد مخالفة بعضهم تعليمات الوزارة بشأن عدم السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية، حيث نص القرار على تنفيذ الندب دون فتح تحقيقات، مع التشديد على الالتزام باللوائح والضوابط الإدارية.

وفي السياق ذاته علق أمس الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب مسجد الفتح سابقًا، على قرار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ندبه إلى مديرية الوادي الجديد، مؤكدًا التزامه التام بتنفيذ القرار واحترامه لما يصدر عن الوزارة من توجيهات.

وفي تصريحات صحفية، قال الشيخ محمد أبو بكر: "سأسافر غدًا الخميس إلى محافظة الوادي الجديد لتنفيذ القرار، أنا أحترم قرارات وزير الأوقاف، أنا ابن الوزارة وخادم للدعوة في أي مكان".

يسري عزام مسجد النصر بأسوان وزير الأوقاف ندب الأئمة

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