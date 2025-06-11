الشيخ محمد أبو بكر عن قرار ندبه للوادي الجديد: خادم للدعوة في أي مكان

علق الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب مسجد الفتح سابقًا، على قرار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ندبه إلى مديرية الوادي الجديد، مؤكدًا التزامه التام بتنفيذ القرار واحترامه لما يصدر عن الوزارة من توجيهات.

وفي تصريحات صحفية، قال الشيخ محمد أبو بكر: "سأسافر غدًا الخميس إلى محافظة الوادي الجديد لتنفيذ القرار، أنا أحترم قرارات وزير الأوقاف، أنا ابن الوزارة وخادم للدعوة في أي مكان".

ويأتي قرار ندب الشيخ محمد أبو بكر، في إطار حركة تنقلات أصدرتها وزارة الأوقاف، شملت عددًا من الأئمة الكبار، وذلك عقب سفرهم لأداء فريضة الحج دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، بالمخالفة لقرار الوزارة الصادر مؤخرًا بشأن ضرورة العرض على السلطة المختصة قبل السفر إلى الخارج.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانًا رسميًا، أوضحت فيه أن قرارات الندب الصادرة بحق عدد من الأئمة، تندرج ضمن الصلاحيات القانونية المخولة لها، وتهدف إلى تحقيق مصلحة العمل فقط، دون أي دوافع أخرى.

وأكدت الوزارة في بيانها، ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بها، داعيةً إلى الثقة في رؤيتها لتسيير العمل بما يخدم المصلحة العامة.

كما وجهت الشكر إلى جميع العاملين الذين يلتزمون بالقانون ويؤدون واجبهم بإخلاص أينما كانوا.