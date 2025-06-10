وزارة الأوقاف: لن نحقق مع الأئمة المسافرين للحج بدون إذن وقرار النقل نهائي

أكدت وزارة الأوقاف أنه لن يتم التحقيق مع الأئمة الذين سافروا لأداء فريضة الحج مخالفين القرار الوزاري الذي يمنع السفر دون استكمال الإجراءات الرسمية، مشيرة إلى أن قرار نقلهم إلى مواقع عمل جديدة يُعتبر نهائياً.

وقالت الوزارة إنها ستطبق إجراءات النقل المباشر على الأئمة المخالفين والبالغ عددهم 17 إماماً، دون اللجوء إلى فتح تحقيقات إضافية، حيث تم اعتبار مخالفتهم خرقاً واضحاً للتعليمات.

وجاءت هذه الإجراءات بعد سفر الأئمة دون الحصول على الموافقات المطلوبة مسبقاً.

وكانت وزارة الأوقاف أصدرت بيانًا رسميًا الأسبوع الماضي ردًا على ما تم تداوله في بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ندب 17 إمامًا وخطيبًا من مديرياتهم إلى مديريات أخرى، زاعمة أن هذا الإجراء جاء بسبب ذهابهم لأداء فريضة الحج دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن قرار الندب هو من اختصاصها الكامل والمكفول بالقانون، ويصدر فقط بناءً على مصلحة العمل وتنظيمه، بعيدًا عن أي دوافع أو أسباب أخرى، بما في ذلك ما تم تداوله عن أداء الحج بدون إذن.

وشددت وزارة الأوقاف على أن هذا البيان جاء لتوضيح الأمور للجمهور ووقف أي شائعات أو معلومات مغلوطة، داعية الجميع إلى تحري الدقة في نشر الأخبار التي تتعلق بقرارات الوزارة، وثقتهم في حرص الوزارة على تنظيم العمل وفق المصلحة العامة.

كما أعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لكل أئمتها الذين يلتزمون بالقانون وأداء واجبهم بإتقان وإحسان في جميع المواقع التي يعملون بها، مؤكدة استمرارها في دعم أبنائها لخدمة قضايا الدين والوطن.