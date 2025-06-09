قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا
استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب
حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية
تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنظم أمسية ثقافية في مسجد العلي العظيم بحضور وزراء وشخصيات عامة

جانب من الأمسية
جانب من الأمسية
عبد الرحمن محمد

 أقامت وزارة الأوقاف أمسية ثقافية كبرى بمسجد العلي العظيم بالقاهرة، أول أمس السبت، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، في مشهد جسّد تلاقي الدين بالثقافة والفن الراقي، تحت مظلة الوطن وروح المحبة.

وشهدت الأمسية حضور كل من الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي – وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب الدكتور إبراهيم صابر – محافظ القاهرة، ومحمود الشريف – نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي – شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من قيادات الوزارات والمؤسسات.

الأمسية نظمتها شركة المحمودية للخدمات الإعلامية، وشارك في تنظيمها مجلس إدارة مسجد العلي العظيم بالتعاون مع اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة، وشهدت تغطية إعلامية لافتة، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمها الإعلامي الكبير  إسماعيل دويدار – رئيس إذاعة القرآن الكريم.

بدأت الفعاليات عقب صلاة العشاء بعزف السلام الوطني، أعقبه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، ثم تألقت فرقة "بصمة" الشبابية التابعة لوزارة الشباب بإنشاد ديني مميز بقيادة المايسترو أحمد حسن، تلاها باقة من الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المنشدون أسامة علام، وإيهاب يونس، ومصطفى عاطف، الذين أضفوا على الأمسية روحًا من الجمال والسمو الروحي، واختُتمت الفقرات بأداء جماعي أبهج الحضور.

وفي كلمته، عبّر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالمشاركة، ووجه الشكر لوزارة الأوقاف على المبادرة الراقية التي تفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري، مؤكدًا أن مثل هذه الأمسيات تمثل نموذجًا راقيًا للتعاون بين الوزارات لخدمة الوطن والارتقاء بالذوق العام.

أما المستشار محمود فوزي فأشاد بالتميز الذي تحققه مصر في مجال الإنشاد الديني والابتهال، معتبرًا أن مصر بما تملكه من مواهب شابة قادرة على تصدير هذا الفن الرفيع للعالم كله.

واختتم وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بكلمة شاملة، هنّأ خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، مشددًا على أن هذه الأمسية تأتي تعبيرًا عن فهم عميق لروح الإسلام التي تنادي بالحب والانضباط والوفاء والسعة، داعيًا بالخير والسلام لمصر ولغزة ولكل الأوطان العربية والإسلامية.

الأوقاف أمسية دينية العلي العظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

الكرة الذهبية

تغيير ترتيب مرشحي الكرة الذهبية بعد إنجاز البرتغال.. ما موقف محمد صلاح؟

ترشيحاتنا

أفشة وطاهر محمد طاهر

أفشة يُشارك صورًا بصحبة طاهر محمد طاهر في استعدادات المونديال

الأهلي

تصريحات ماسكيرانو عن مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي

حسن مصطفى: الأهلي قادر على التأهل من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

بالصور

استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب

العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

فيديو

تامر عاشور ومحمود الليثي

تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد