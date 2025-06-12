دفعات الخير.. الأوقاف: بدء توزيع لحوم صكوك الأضاحي على 2000 أسرة بكل محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم مشروع صكوك الأضاحي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظات الجمهورية، حيث تشمل الدفعة توزيع 80 طنًّا من اللحوم البلدية على الأسر الأَوْلى بالرعاية، بواقع 2 طن لكل محافظة كحد أدنى، وبما يغطي ما لا يقل عن 2000 أسرة في كل محافظة.

ويجري التوزيع وفقًا لقوائم المستحقين المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن خطة زمنية منظمة تمتد من يوم الخميس 12 يونيو حتى الأربعاء 25 يونيو 2025، لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وجاء جدول التوزيع على النحو التالي:

الخميس 12 يونيو : محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

: محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية. الأحد 15 يونيو : الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الغربية، البحر الأحمر.

: الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الغربية، البحر الأحمر. الاثنين 16 يونيو : الدقهلية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ.

: الدقهلية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ. الثلاثاء 17 يونيو : الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، أسيوط، الوادي الجديد.

: الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، أسيوط، الوادي الجديد. الأربعاء 18 يونيو : الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا.

: الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا. الخميس 19 يونيو : جنوب سيناء، الأقصر، أسوان.

: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان. الأحد 22 يونيو : القاهرة، الجيزة، القليوبية (مرحلة ثانية).

: القاهرة، الجيزة، القليوبية (مرحلة ثانية). الاثنين 23 يونيو : الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية.

: الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية. الثلاثاء 24 يونيو : الفيوم، بني سويف، المنيا.

: الفيوم، بني سويف، المنيا. الأربعاء 25 يونيو: أسيوط، سوهاج.

ويأتي هذا المشروع في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وسعيها المستمر لتقديم الدعم للمستحقين من خلال مشروعاتها الخدمية، وعلى رأسها مشروع صكوك الأضاحي، الذي يُعد أحد النماذج الناجحة في التكافل المجتمعي، والوصول بالمساعدات إلى مستحقيها من الفئات الأكثر احتياجًا.