الخارجية الروسية: المستشار الألماني يعرف أخبار العالم من صحيفة العام الماضي

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عبر “تليجرام”، بشأن اطلاعه على أخبار العالم من خلال قراءة صحيفة العام الماضي.

وأوضح أن سخريتها تأتي؛ بسبب دعوة المستشار الألماني ميرتس، لفرض حزمة العقوبات الأوروبية الثامنة على الدولة الروسية، خلال الاجتماع القادم للاتحاد الأوروبي؛ لإجبارها على وقف الحرب الأوكرانية.

وتجري مباحثات في إسطنبول حاليا؛ من أجل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، والتي تتم بشكل منتظم بين الطرفين.

وتضمنت المباحثات الحالية، وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، واستئناف التفاوض بين الجانبين لاحتمالية عقد اتفاق سلام أوكراني روسي تدعو به روسيا لإجراء انتخابات أوكرانية رئاسية قبل توقيع معاهدة سلام، وأن تصبح أوكرانيا دولة محايدة.