باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، برباعية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت رباعية باريس سان جيرمان عن طريق فابيانو رويز وفيتور فيريرا وسيتي مايولو ولي كانج إن في الدقائق 19، 45+1، 87، 90+7.

وشهدت الدقيقة 78، حصول كيليمنت لينجليه على بطاقة حمراء.

تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز

خط الوسط: نيفيز، فيتينيا، رويز

خط الهجوم: دوي، راموس، كفاراتسيخيليا.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لينجليت، جالان، لي نورماند، لينو

خط الوسط: يورينتي، دي بأول، باريوس

خط الهجوم: جريزمان، ألفاريز، جوليانو