غياب ديمبلي عن باريس سان جيرمان أمام أتلتيكو مدريد بافتتاح مشواره في مونديال الأندية

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدأ بطل أوروبا مشواره في المجموعة الثانية بأغلب العناصر التي توجت مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز العريض بخماسية على إنتر ميلان في النهائي، لكن تشكيل الليلة يشهد غياب النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، هداف الفريق؛ بسبب إصابة عضلية مفاجئة تعرض لها مؤخرًا.



تشكيل باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما – أشرف حكيمي، إيراي باتشو، ماركينيوس، نونو مينديز – فيتينيا، فابيان رويز، جواو نيفيز – برياد دوي، كفاراتسخيليا، جونسالو راموس.

وفي المقابل، كشف دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن تشكيله الرسمي الذي يشهد ظهور نجله جوليانو سيميوني في خط الوسط، إلى جانب تواجد ثلاثي هجومي ناري يضم جريزمان، صامويل لينو، وجوليان ألفاريز.

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تشكيل أتلتيكو مدريد

يان أوبلاك – ماركوس يورينتي، روبن لو نورماند، كليمو لينجليه، خافي جالان – رودريجو دي بول، بابلو باريوس، جوليانو سيميوني – صامويل لينو، أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "روز بول" في كاليفورنيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا فريقي بوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وتترقب الجماهير حول العالم مواجهة كبرى بين عملاقين من كبار أوروبا، وسط اهتمام خاص بمشاركة باريس سان جيرمان بعد تتويجه الأوروبي، ومتابعة مدى قدرة أتلتيكو على مقارعة الكبار في نظام البطولة الجديد الذي يضم 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.