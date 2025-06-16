أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-6-2025 في مصر

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في السوق المحلي على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت؛ بعد تزايد الطلب على الملاذ الآمن بشكل كبير في الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية.

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوى تاريخي سجله في أبريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 16-6-2025



يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-6-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3433 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4234 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4940 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5646 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39.520 جنيها.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.



وأوضح “شريف سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب؛ يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

أسعار الذهب في مصر

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وتابع “مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.”

وفي سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهم في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، والذهب، والشهادات البنكية؛ لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.