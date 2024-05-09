شوبير يكشف مفاجأة صادمة عن غياب محمد عبد المنعم عن مباراة الأهلي المقبلة

في برنامجه "مع شوبير" على "أون سبورت إف إم"، علق أحمد شوبير، الحارس السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، على حصول محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال الموسم الحالي من دوري Nile، في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة التاسعة.

شوبير أشار إلى أن محمد عبد المنعم قد تعمد أخذ البطاقة الصفراء في مباراة الاتحاد السكندري، بهدف الغياب عن مواجهة بلدية المحلة المقبلة.

وأوضح الحارس الأسبق للأهلي أن المدرب كارتيرون كان يخطط لراحة عبد المنعم في مباراة بلدية المحلة، لذا تم التفاهم بين اللاعب والمدرب على هذا الأمر.

وختم شوبير تعليقه بالإشارة إلى أن عبد المنعم حصل على البطاقة الثالثة، وبالتالي من المرجح أن يغيب عن مواجهة بلدية المحلة، ما يعني أن كارتيرون سيضطر للاعتماد على الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم، الذي عاد من الإصابة ولم يشارك بعد في مباريات.