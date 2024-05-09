موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم ينتظرون بفارغ الصبر موعد مباراة النهائي المثير بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

ستُقام المباراة الحاسمة على أرضية ملعب ويمبلي، حيث ستبدأ الصافرة الأولى في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السبت الموافق الأول من يونيو.

ستنقل المواجهة الحماسية عبر قناة beIN Sports HD 1، التي تعتبر الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

في نصف النهائي، حسم ريال مدريد تأهله بعد تغلبه على بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بوروسيا دورتموند، من جهته، حقق الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 في المباراة الثانية، بعدما انتهت المواجهة الأولى بنتيجة مماثلة.