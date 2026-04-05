الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الخارجية يبحث ترتيبات بعثة طرق الأبواب مع وفد غرفة التجارة الأمريكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم  "الاحد"، وفداً من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة"عمر مهنا" رئيس مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة بما يسهم فى تعزيز  الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفي إطار الترتيبات الجارية لزيارة وفد الغرفة إلى واشنطن ضمن بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة بشكل دوري.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، مشيداً بالدور النشط والبناء الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأبرز وزير الخارجية الاهتمام البالغ بتطوير أطر التعاون الإقتصادي مع الجانب الأمريكي، منوهاً بالنسخة الأولى من "المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي" الذي استضافته القاهرة فى مايو ٢٠٢٥ بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية، مما ساهم في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بالبلدين، معربا عن التطلع لعقد النسخة الثانية من المنتدى خلال العام الجاري، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في مصر والولايات المتحدة، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود والإصلاحات الهيكلية التي اضطلعت بها الدولة مؤخراً لتهيئة مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية.

وسلط الضوء على المزايا التنافسية التي تقدمها مصر، وما تتمتع به مصر من بنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، يجعلها مركزاً محوريا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية والأوروبية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التعاون في عدد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات الدوائية والأنظمة الصحية، والسياحة.

واكد الوزير عبد العاطي على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والتعامل مع التداعيات الناجمة عن الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة، مشدداً على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الشامل بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية.

شهد اللقاء حواراً تفاعلياً بين وزير الخارجية وأعضاء وفد غرفة التجارة الأمريكية، حيث استمع وزير الخارجية إلى آرائهم ومقترحاتهم الرامية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات ودعم الشراكات الاقتصادية الناجحة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي غرفة التجارة الأمريكية عمر مهنا رئيس مجلس إدارة الغرفة الولايات المتحدة

حريق
حريق
حريق

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

