إجراءات صارمة.. وزير الخارجية الإسباني يكشف عن تطور جديد بشأن أزمة مباراة مصر

أعرب وزير الخارجية الاسبانى خوسيه مانويل ألباريس، يوم الأحد عن إدانته الشديدة عن أحداث مباراة المنتخب الوطني ضد إسبانيا التي جرت الثلاثاء الماضي، والتي شهدت هتافات عنصرية من جانب الجمهور المتادور.



وأدان وزير الخارجية الاسبانى السلوك المنحرف والتصرفات المسيئة التي صدرت عن فئة من الجماهير خلال المباراة الودية التى جمعت منتخبى مصر وإسبانيا يوم ٣١ مارس، الماضي.



وشدد ألباريس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، على أنها تصرفات مستهجنة ومرفوضة ولا يمكن السماح بها، وأنها لا تعبر بأى شكل من الأشكال عن الروابط المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين.



ونوه إلى أن الحكومة الإسبانية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بهذه التصرفات المستهجنة.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الدكتور عبد العاطي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني في إطار التشاور الدورى بين البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء المستجدات الإقليمية.