وزير الخارجية: الهيئة العامة للاستعلامات تلعب دورًا محوريًا في نقل رسالة مصر داخليًا وخارجيًا

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأحد ٥ أبريل السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات الجديد، وذلك في إطار الحرص على التنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة لدعم الرسالة الإعلامية للدولة.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتهنئة السفير علاء يوسف بمناسبة توليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، معرباً عن تمنياته بالتوفيق في أداء مهامه الجديدة خلال هذه المرحلة الهامة والمنعطف الدقيق الذى تمر به المنطقة، مؤكدا فى هذا السياق على الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستعلامات فى نقل رسالة إعلامية رصينة ومتزنة تعكس توجهات واهداف الدولة المصرية، على المستويين الداخلى والخارجى.

وأكد وزير الخارجية على الأهمية المتزايدة لدور الهيئة كذراع إعلامية للدولة فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا الحرص على مواصلة اتساق التحرك الدبلوماسي والرسالة الإعلامية للخارج، ونقل الإنجازات والتطورات العديدة التى تحققت على المستوى الداخلى فى القطاعات والمجالات المختلفة على مدار السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يعكس الطفرة التنموية فى مصر، بالإضافة إلى دور مصر كركيزة أساسية داعمة للأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتناول وزير الخارجية الدور المتعاظم للإعلام كأداة هامة في صياغة الموقف الوطني، وتوضيح الحقائق وتفنيد الادعاءات، والتصدى للحملات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف النيل من ثوابت الأمن القومي المصري.