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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

الشيخ هزاع بن سلطان
الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

أعلن الديوان الرئاسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال الديوان الرئاسي الإماراتي في بيان له، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام": "بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي..صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم".

وأعرب الديوان الرئاسي الإماراتي عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الامارات الديوان الرئاسي الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الديوان الرئاسي الإماراتي وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

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الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

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