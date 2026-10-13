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للدورة الثانية وبالإجماع.. مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء| صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للدورة الثانية وبالإجماع.. مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء| صور

خلال
خلال
وفاء نور الدين

اختار أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع ، جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرئاسة المكتب للدورة الثانية على التوالي، واختارت الدول الأعضاء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نائباً لرئيس المجلس تأكيدا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

كانت المملكة العربية السعودية،استضافت فعاليات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي انعقد على مدار يومين في العاصمة السعودية الرياض بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والوفود وممثلين عن الدول العربية وخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وعدد من مؤسسات وجهات التمويل الدولية

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء مواصلة العمل لتفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل والتى تم التوقيع عليها فى دورة الانعقاد الخامسة عشر التى استضافتها مصر بالعاصمة الجديدة، موضحاً أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بمثابة جني لثمار ومجهودات امتدت لما يقرب من عشرين عاماً في إطار تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول للربط الكهربائي العربي الشامل وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء

وأشار عصمت إلى أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربى المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية ، موضحاً ان مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى والذى دخل مرحلة التشغيل التجريبي يعد نموذجا ونواة لربط كهربائي عربى شامل ، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة العمل وتعزيز وتضافر الجهود والإسراع فى استكمال الاجراءات اللازمة واستكمال البناء المؤسسي لإدارة السوق ، موضحا اهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة ، مقدما الشكر لاعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر للرئاسة للدورة الثانية على التوالي

المجلس الوزاري العربي للكهرباء وزارة الكهرباء جامعة الدول العربية وزير الكهرباء

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