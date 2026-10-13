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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء ثمرة جهد امتد لـ20 عاما

خلال
خلال
وفاء نور الدين

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مواصلة العمل لتفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي العربي الشامل التى تم التوقيع عليها فى دورة الانعقاد الخامسة عشر التى استضافتها مصر بالعاصمة الجديدة.

وأوضح أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بمثابة جني لثمار ومجهودات امتدت لما يقرب من عشرين عاماً في إطار تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول للربط الكهربائي العربي الشامل وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربى المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية.

وأوضح ان مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى الذى دخل مرحلة التشغيل التجريبي يعد نموذجا ونواة لربط كهربائي عربى شامل.

وأعرب عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة العمل وتعزيز وتضافر الجهود والإسراع فى استكمال الاجراءات اللازمة واستكمال البناء المؤسسي لإدارة السوق.

وأكد على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة، مقدما الشكر لاعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر للرئاسة للدورة الثانية على التوالي. 

وقد اختار أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع مصر ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرئاسة المكتب للدورة الثانية على التوالي ، واختارت الدول الأعضاء  الجزائر نائباً لرئيس المجلس.

جاء  ذلك الاختيار تأكيدا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية ، وكانت المملكة العربية السعودية، استضافت فعاليات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي انعقد على مدار يومين في العاصمة السعودية الرياض بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والوفود وممثلين عن الدول العربية وخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وعدد من مؤسسات وجهات التمويل الدولية.

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