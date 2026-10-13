قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي في جنوب لبنان
نهاية مأساوية.. القصة الكاملة لوفاة شاب أمام باب المستشفي الجامعي في بني سويف
للدورة الثانية وبالإجماع.. مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء| صور
أمير قطر: أمن الخليج خط أحمر.. وإغلاق هرمز سبب أضرارًا اقتصادية كبيرة
متحدث الخارجية: تعاون سوداني ومتابعة دقيقة لإنهاء إجراءات نقل المتوفين المصريين في حادث الخرطوم
مهند العكلوك: أزمات الأمة العربية الحالية أثرت على القضية الفلسطينية
يلامس الـ 53 جنيهاً.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك
وزيرة التضامن تدعو الدول العربية إلى إعطاء الأولوية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
بعد مظاهرات أمام السفارة بالقاهرة.. الشرطة الهولندية تكشف لـ صدى البلد عن سبب القبض على أحمد ناصر
منحة الزواج 2026.. هدية من الدولة للفتيات المستحقات للمعاش وهذه شروطها وخطوات الصرف
موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف
زيتون سيناء يدخل مرحلة جديدة.. وزير الزراعة يطلق تشغيل معصرة النثيلة لدعم المزارعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: زيادة التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية مع «الكونغو الديمقراطية» بدور أكبر للقطاع الخاص، بما لدينا من فرصة كبيرة لتوسيع وتنويع التبادل التجاري في إطار التكامل الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية.

وقال الوزير، فى لقائه مع كريستيان يوكا وزير مالية «الكونغو الديمقراطية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أننا نستهدف تبادل الخبرات فى الإصلاح المالي وتعبئة الموارد المحلية وإدارة الدين والسياسات الداعمة للاستثمار الخاص.

بنوك التنمية في أفريقيا

وأشار الوزير، إلى أهمية دفع التعاون الثنائي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي.

وقال كجوك: نتطلع للعمل معًا لدفع أولويات الاقتصادات الأفريقية والنامية داخل الهيكل المالي العالمي.

أحمد كجوك وزير المالية الكونغو الديموقراطية صندوق النقد الدولي اجتماعات الربيع منطقة التجارة الحرة القارية مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عيار 21 بكام انهاردة؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

أحمد حلمي

أحمد حلمي متضامنا مع السعودية: بلدي الثاني

كريم الشناوي

كريم الشناوي يعلق على اخنيار فيلم شقيقه بمهرجان الجونة السينمائي

ورشة صناعة مكان

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لورشة «صناعة المكان»

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد