المالية: زيادة التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية مع «الكونغو الديمقراطية» بدور أكبر للقطاع الخاص، بما لدينا من فرصة كبيرة لتوسيع وتنويع التبادل التجاري في إطار التكامل الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية.

وقال الوزير، فى لقائه مع كريستيان يوكا وزير مالية «الكونغو الديمقراطية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أننا نستهدف تبادل الخبرات فى الإصلاح المالي وتعبئة الموارد المحلية وإدارة الدين والسياسات الداعمة للاستثمار الخاص.

بنوك التنمية في أفريقيا

وأشار الوزير، إلى أهمية دفع التعاون الثنائي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي.

وقال كجوك: نتطلع للعمل معًا لدفع أولويات الاقتصادات الأفريقية والنامية داخل الهيكل المالي العالمي.