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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر: الغارة الإسرائيلية على لبنان استهدفت عناصر من قوة الرضوان لحزب الله

السيارة المستهدفه
السيارة المستهدفه لحزب الله

أفات مصادر لموقع الحدث، أن هناك معلومات تفيد بأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في جنوب لبنان اليوم الخميس، كان بداخلها عناصر من قوة الرضوان لـ حزب الله.

ووفقا للمصادر، فإن هناك معلومات أن هناك قتيلين وآخر بحالة حرجة من عناصر حزب الله الذين كانوا في السيارة المستهدفة جنوب لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، منذ قليل، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قامت بغارة جوية استهدفت سيارة رابيد على طريق بلدة بافليه في لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على السيارة أدت إلى وقوع شهداء على طريق بافليه.

لبنان.. غارة جوية إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة بافليه ووقوع شهداء

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حزب الله لبنان قوة الرضوان الغارة الجوية الإسرائيلية سلاح الجو الإسرائيلي بلدة بافليه

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