سرايا القدس تعلن استشهاد 3 من عناصرها في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن مقتل ثلاثة عناصر منها في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة اليوم الأربعاء، إن الثلاثة هم مقاتلون سوريون، جزء من لواء علي الأسود، الذي سمي على اسم مهندس من الجهاد الإسلامي اغتالته إسرائيل في سوريا العام الماضي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه استهدف عدة مواقع تابعة لحزب الله في أعقاب هجمات على شمال إسرائيل.

ومنذ أكتوبر الماضي، أعلن حزب الله أسماء 290 عضوا قتلوا على يد إسرائيل خلال المناوشات المستمرة، معظمهم في لبنان ولكن بعضهم أيضا في سوريا.