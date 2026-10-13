لأول مرة منذ 1993.. بطولة «فورمولا 1» تعود إلى أفريقيا عبر رواندا

أعلنت بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الثلاثاء، أن القارة الأفريقية ستعود إلى جدول سباقاتها لأول مرة منذ عام 1993، بعد توصلها إلى اتفاق مع رواندا يمتد لـ10 سنوات لاستضافة إحدى جولات البطولة، اعتباراً من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وتسعى "فورمولا 1" منذ فترة طويلة إلى استئناف سباقاتها في أفريقيا، التي استضافت آخر جولة للبطولة عام 1993 على حلبة كيالامي، الواقعة شمال جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للبطولة، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرواندية كيجالي بحضور الرئيس بول كاجامي: "يمثل اليوم لحظة تاريخية لفورمولا 1".

ومن المقرر إقامة السباق على حلبة جديدة تُصمم خصيصًا لهذا الغرض في منطقة بوجيسيرا، على بُعد نحو 25 ميلًا جنوب العاصمة الرواندية كيجالي.

وتهدف التصاميم إلى دمج الحلبة مع الطبيعة المحيطة والاستفادة من تضاريس المنطقة لتوفير تجربة سباق مميزة تتسم بالتحدي، على أن يُستشار السائقون بشأن التصميم النهائي للحلبة.

وقال دومينيكالي "إن انضمام رواندا إلى قائمة السباقات محطة تاريخية للبطولة، إذ ستُقام سباقاتها في جميع القارات المأهولة بالسكان، ما يعزز ارتباطها بالجماهير حول العالم"، مشيرا إلى أن أفريقيا ظلت جزءًا من مستقبل "فورمولا 1".

وأضاف أن "العودة إلى القارة تستند إلى اختيار الشريك المناسب، والتزام طويل الأمد، ورؤية واضحة لتحقيق أثر ملموس".

ونوه إلى أن عودة "فورمولا 1" إلى أفريقيا تمثل لحظة استثنائية لجماهير البطولة، حيث تضم القارة أكثر من 100 مليون مشجع للسباقات، في عدد يواصل النمو.

وأوضح أن استضافة رواندا إحدى جولات البطولة ستقرّب أجواء المنافسة والإثارة من ملايين المشجعين الذين طال انتظارهم لعودة السباقات إلى القارة، معرباً عن تطلعه إلى كتابة فصل جديد في تاريخ فورمولا 1 بأفريقيا.