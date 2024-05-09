تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص للخلاف على مكان النوم بمحبسهم بقسم شبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، تأجيل محاكمة 4 متهمين "بائع وعامل وبائع وقهوجي"، قتلوا شخصا داخل محبسهم بسبب الخلاف على مكان النوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع والنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 26234 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4026 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ م"، 25 سنة، بائع، و"مجدى ع ك"، 29 سنة، عاطل، و"خليفة أ خ"، 29 سنة، قهوجى، و"عصام ح ا"، 32 سنة، بائع، لأنهم فى يوم 12 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة ، قتلوا المجنى عليه محمد جلال الهادى محمد أبو سعيد، عمدًا إثر خلف استعر بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى تكالبوا عليه منهالين عليه ضربًا برأسه وبأنحاء جسده، وباغته الأول بأداة "أت وصفها"، على رأسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "معلقة مسنونة كنصل"، دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد الأول جلال الهادى محمد أبو سعيد، والد المجنى عليه، 68 سنة بالمعاش، والذى أكد أنه نما لعلمه وفاة نجله بمحبسه إثر تعدى المتهمين عليه لمشاجرة نشبت بينهم، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

أما الشاهد الثانى وهو رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، والذى أكد أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة من حدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه بمحبسهم إثر خلافات بين المتهم الأول والمجنى عليه حول مكان النوم على إثرها تكالب المتهمين على المجنى عليه وانهالوا عليه ضربا برأسه وبأنحاء جسده وباغته الأول بمعلقة مسنونة كنصل على رأسه قاصدين من ذلك قتلا ما أدى لوفاته.