البيئة: بذل المزيد من الجهود الفترة القادمة لتحقيق مزيد من العوائد الإيجابية لوحدات البيوجاز

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص للعمل على نشر ثقافة تكنولوجيا البيوجاز على أوسع نطاق، وبذل المزيد من الجهود الفترة القادمة لتحقيق مزيد من العوائد الإيجابية لوحدات البيوجاز.



جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة خلال عام 2024، اليوم /الخميس/؛ لمتابعة سير العمل بالمؤسسة وإزالة العوائق التي تواجهها لتحقيق أهداف المؤسسة والعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي في مختلف أنحاء الجمهورية.



ووجهت الوزيرة الشكر لمجلس أمناء المؤسسة وأعضاء اللجنة التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الماضية لتطبيق وتوسيع نطاق انتشار وحدات الغاز الحيوي بمختلف محافظات مصر، كما اعتمدت محاضر اجتماعات اللجان التنفيذية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لعام 2023، واللجنة التنفيذية الأولى لعام 2024.



من جانبه.. استعرض المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس وائل رضوان - خلال الاجتماع - موقف المشروعات الجاري تنفيذها وأهمها مشروع إنشاء وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوي بأسيوط بسعة 500 م3، ومشروع إنشاء 100 وحدة منزلية ببني سويف، ومشروع إنشاء وحدة متطورة بسعة 250 م3 بالمنوفية، ومشروع إنشاء وحدة متوسطة الحجم ببني سويف بالتعاون مع منظمة اليونيدو.



وقال إنه تم إنشاء أول وحدة تجريبية تعمل بنبات الأروندو دوناكس والمعروف باسم نبات الطاقة، كما تم الانتهاء من تنفيذ وحدتين متحركتين لصالح جمعية القلعة بالإسكندرية.



وأضاف أنه بنهاية عام 2024 يبلغ إنتاج المشروعات لدى المؤسسة حوالي 1150 م3 من الغاز، كما تبلغ نسبة إنشاء وحدات البيوجاز الكبيرة من إجمالي مشروعات المؤسسة حوالي 74%، كما تم العمل على رفع قدرات العاملين بالمؤسسة خلال الفترة الماضية من خلال تنظيم زيارات ميدانية للفنيين للوحدات، وإعداد دراسات لمشروعات تدريبية.



وتم خلال الاجتماع، عرض خطة عمل المؤسسة خلال العام المالي الحالي، حيث يتم الإعداد لإنشاء وحدة كبيرة الحجم بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة "إيني"، كما يتم دراسة إنشاء وحدات غاز حيوي بالمجازر.



كما تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية حول الأهمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية لإنشاء وحدات البيوجاز بمختلف المحافظات، والإعداد لتنفيذ حملة إعلامية لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي بمختلف المحافظات، كما تم عرض المركز المالي للمؤسسة وبيان الإيرادات والمصروفات، وبحث آليات جديدة لزيادة الموارد المالية لأصول المؤسسة.



يذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي وتهدف لنشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية في مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة في تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.