24 ساعة صعبة.. تحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم |تفاصيل

الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت تقريرًا يكشف عن حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024. ويتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على السواحل الشمالية. من المتوقع أيضًا أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على معظم المناطق.

الطقس اليوم

الطقس اليوم

وخرائط الطقس تحذر من نشاط رياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

الأرصاد الجوية شددت على ضرورة ارتداء الكمامات في الشارع، خاصة لمرضى الصدر والجيوب الأنفية، وإحكام غلق النوافذ لمنع تسرب الأتربة الناعمة إلى داخل العقارات السكنية.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة العظمى اليوم، حيث من المتوقع أن تصل القاهرة الكبرى إلى 36 درجة مئوية، والسواحل الشمالية إلى 34 درجة مئوية، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتصل إلى 38 درجة مئوية.

كما أعلنت الأرصاد الجوية عن اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، مع سرعة رياح تصل من 50 إلى 60 كم في الساعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى وجود نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة الكبرى

36 27

الوجه البحري

36 27

الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية

34 23

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة

32 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

36 25

شمال الصعيد ووسط الصعيد

37 25

جنوب الصعيد

38 25

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم، الخميس، يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن هذا الارتفاع مؤقت في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت غانم في تصريحات لها أن هناك تأثيرًا بمنخفض جوي يتمركز في غرب البلاد، مصاحباً لكتل هوائية جنوبية قادمة من المناطق الصحراوية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مؤكدة أن درجات الحرارة العظمى اليوم في القاهرة الكبرى ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 36 درجة مئوية في الظل.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الجنوبية. موضحة أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة الصغرى، حيث ستصل درجة الحرارة ليلاً إلى 27 درجة مئوية في القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية.

وحذرت غانم من تأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي ستؤدي إلى تدهور وانخفاض في الرؤية الأفقية بشكل كبير في المنطقة الغربية وعدة مناطق في القاهرة الكبرى.