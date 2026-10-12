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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بمشاركة أسماء مسرحية بارزة.. قصور الثقافة تبدأ تدريب 506 مخرجين بنوادي المسرح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ورئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من بعد غد الأربعاء، الورش التدريبية المتخصصة "أسس الإخراج المسرحي"، التي تستهدف 506 مخرجين من المتقدمين بمشروعات نوادي المسرح لهذا الموسم بجميع المحافظات، وذلك ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

وتتناول الورش عددا من المحاور الأساسية، تشمل اختيار النص المسرحي وتحليله، وبناء الرؤية الإخراجية، وإدارة العملية الفنية والبروفات، وصولا إلى تقديم العرض على خشبة المسرح، إلى جانب التعريف بأهداف تجربة نوادي المسرح وآليات العمل بها، وذلك بمشاركة نخبة من المخرجين المتخصصين، وأصحاب الخبرات المسرحية والأكاديمية، وهم: عصام السيد، ناصر عبد المنعم، أيمن الشيوي، شادي سرور، جمال ياقوت، طارق الدويري، أحمد طه، عادل حسان، أحمد السيد، أشرف فاروق، محمد الصغير، سعيد منسي، حمدي حسين، شاذلي فرح، سمير زاهر، سامح الحضري، محمد الزيني، خالد أبو ضيف، علي عثمان، تغريد عبد الرحمن، محمد حامد، مصطفى إبراهيم، محمد عبد الوارث، معتز مدحت.

تنفذ الورش من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وإدارة نوادي المسرح، بهدف تطوير أدوات المتقدمين الإخراجية، وتعزيز معارفهم بأسس العمل المسرحي، ورفع المستوى الفني للمشروعات المقدمة قبل بدء لجان المشاهدة والمناقشة.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة أسس الإخراج المسرحي

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