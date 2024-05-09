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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم.. وتحذير عاجل بشأن هذه الظاهرة| فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية، إن اليوم، الخميس، هو ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الارتفاعات مؤقتة في أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت "غانم"، خلال مداهاة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك تأثرا بمنخفض جوي، متواجد في غرب البلاد، مصاحب بكتل هوائية جنوبية قادمة من المناطق الصحراوية، وهذا يسبب ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

 ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى سوف تكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من 5 إلى 6 درجات، لافتاً إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى سوف تصل إلى 36 درجة مئوية في الظل.

وأكدت أن الطقس شديد الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، منها: القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والمحافظات الجنوبية.

وأوضحت أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تصبح درجة الحرارة ليلاً 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية.

ولفتت الدكتورة منار غانم إلى أن هناك نشاطا للرياح المثير للرمال والأتربة، وسوف يأثر بشكل كبير في المنطقة الغربية وعدة مناطق من القاهرة الكبرى، وسوف تؤدي إلى تدهور كبير وانخفاض في الرؤية الأفقية.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة كتل هوائية جنوبية القاهرة الكبرى الطقس

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