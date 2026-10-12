ثقافة جنوب سيناء تواصل احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعالياتها الثقافية والفنية بمحافظة جنوب سيناء، احتفالا بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

وشهد مسرح قصر ثقافة الطور الصيفي حفلا فنيا أحيته فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، وتغنت خلاله بباقة من الأغاني الوطنية، منها "بسم الله"، "بحبك يا بلادي"، "مصر اليوم في عيد"، "مصر التي في خاطري"، "يا أحلى اسم في الوجود"، "لأنك عظيمة"، و"أحلف بسماها وبترابها"، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وتواصلت فعاليات الحفل الذي قدمته الإعلامية روان رضا، مع عرض فني لفرقة أطفال الفنون الشعبية، بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات المستوحاة من التراث، منها "سيناء"، "مصر أم الدنيا"، و"محارب كفة"، "بنت حضارية"، "صعيدي"، "سمسمية"، و"على إيدك اتعلمنا"، وذلك بحضور علي حمادة، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، وسهير صديق، نائب رئيس مجلس المدينة، وفوزي همام، مستشار محافظ جنوب سيناء سابقًا، ومنيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء.

وضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، أقيمت محاضرة بمدرسة ياسر الحديدي الإعدادية المشتركة، بعنوان "العبور العظيم"، تحدثت خلالها هدى السعيد، مديرة بيت ثقافة دهب، عن بطولات الجنود المصريين في اقتحام خط بارليف ورفع العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة، والتضحيات التي قدموها لتحرير أرض سيناء.

كما أقيمت ورشة فنية لتصميم لوحات تعبر عن ذكرى النصر، باستخدام ورق الكانسون وألوان الفلوماستر والألوان الخشبية، تدريب الفنان شريف القزاز، تلاها فقرة فنية قدمتها فرقة مواهب المدرسة، تدريب ميرفت شاكر، أخصائي الموسيقى، تضمنت مجموعة من الاستعراضات منها "عاش"، "طالعين على أرض الفيروز"، و"يوم النصر"، إلى جانب ميدلي وطني.

فيما نظمت المكتبة الثقافية لرأس سدر، زيارة ميدانية للرواد إلى النقطة الحصينة بمنطقة عيون موسى، للتعرف على أهميتها العسكرية خلال حرب أكتوبر، أعقبها ورشة فنية للأطفال وعرض فيلم تسجيلي يتناول بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة خلال معركة تحرير سيناء.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن برنامج مكثف أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بالقاهرة والمحافظات.