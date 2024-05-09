تطورات جديدة في إلقاء ماء مغلي على جسد تلميذة بالجيزة |القصة كاملة

حصل موقع صدى البلد على آخر تطورات واقعة إلقاء ماء مغلي على جسد تلميذة ابتدائي في احدى مدارس محافظة الجيزة .

حيث قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن الوزارة أرسلت لجنة إلى المدرسة محل الواقعة ، لتبدأ عملية التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الواقعة مشيراً إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة ونتائجها النهائية لم تظهر بعد .

وأضاف المصدر لـ صدى البلد : أنه بشكل مبدئي تبين أن المدرسة التي حدثت فيها الواقعة هي احدى مدارس 30 يونيو ، تلك المدارس الخاصة التي كانت تخص منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ، ثم تم ضمها بحكم بالقضاء لتصبح تحت الإشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم .

وأوضح المصدر ، أنه تبين أيضا مع بدء التحقيقات أن المتسببة في واقعة إلقاء ماء مغلي على جسد تلميذة في ابتدائي ليست معلمة ولكنها إدارية .

وقال المصدر ، أنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتابع لحظة بلحظة كافة تطورات التحقيقات ، مشيراً إلى أنه بمجرد انتهاء التحقيقات سوف يتم عرض النتيجة عليه لاتخاذ اللازم .

وكانت قد انتشرت حالة من الجدل على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء عن قيام سيدة بإلقاء مياه مغلية على رأس تلميذة في الصف السادس الابتدائي، أثناء وقوفها في فناء المدرسة

وتداول رواد السوشيال، أنه في إحدى المدارس الموجودة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، كانت السيدة تقف في الدور الأول، وكانت تلقي المياه المغلية في الفناء دون أن تتأكد من وجود أي تلاميذ في الفناء من عدمه.

التعليم : لا تهاون مع أي تقصير يمس سلامة الطلاب

ومن جانبها تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الواقعة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلى الفور قررت فتح تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة المذكورة والاطمئنان على حالة التلميذة المتضررة .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لن تتهاون مع أي تقصير يمس سلامة أبناءنا الطلاب في جميع مدارس الجمهورية.

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الواقعة المذكورة ، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تورط في الضرر الذي يقال انه وقع على احدى تلميذات 6 ابتدائي

بلاغ للشرطة وفحص الكاميرات

وكانت قد تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة العمرانية بتقديم سيدة بلاغ تتهم معلمة في مدرسة خاصة بمنطقة فيصل بتشويه وجه ابنتها بالصف السادس الابتدائي تدعى كارولين مرقس

وذكرت والدة الطفلة المصابة ان ابنتها اثناء توقفها في فناء المدرسة القت معلمة مياه مغلية من الطابق الأول دون النظر لأسفل فسكبت المياه على ابنتها سببت لها تشوها في الوجه والكتف بسبب سخونة المياه التي اصابتها بحروق شديدة من الدرجة الثانية ، واتهمت الام المعلمة بتشويه وجه وجسد ابنتها وطلبت التحقيق معها ومع مسؤولي المدرسة.

وحالياً يفحص فريق البحث كاميرات المراقبة في المدرسة لبيان التقاطها الحادث من عدمه، واستمعت قوات الأمن لأقوال عدد من شهود العيان الذين أفادوا أن من ألقى المياه المغلية من الطابق الاول موظفة بالشئون الإدارية لم تشاهد وقوف تلاميذ في فناء المدرسة.

التلميذة ضحية الواقعة